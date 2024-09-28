Торжественное мероприятие в честь Дня пожилых людей прошло в Ступине

«Дорогие жители старшего поколения, поздравляю вас с праздником — Днём пожилого человека! Праздник напоминает нам о важнейшей основе общества — уважении, заботе и внимании к людям серебряного возраста. В эту значимую дату я благодарю ветеранов труда и жителей старшего поколения за тот вклад, который они внесли в развитие городского округа Ступино. Это вы строили город и своим трудом прославили Ступинскую землю! Благодаря вам Ступино присвоено высокое и почетное звание „Город трудовой доблести“. Спасибо за ваш труд. Желаю вам здоровья, сил и энергии на долгие годы!» — сказал Сергей Мужальских.

К поздравлению присоединились председатель окружного Совета депутатов Александр Сухачев, благочинный ступинского церковного округа протоиерей Евгений Ряполов и начальник управления социального развития № 13 Минсоцразвития Московской области Ирина Носова.

С творческим подарком для гостей праздника выступили ступинские коллективы. Гостям праздничного вечера вручили сувениры от Ступинского химического завода.

Около 35 тысяч граждан пожилого возраста проживает на данный момент в муниципалитете. Для старшего поколения создана и функционирует развитая социально-культурная инфраструктура. Много мероприятий организовывается в рамках губернаторской программы «Активное долголетие» и партийного проекта «Старшее поколение».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.