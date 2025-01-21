Торжественная церемония вручения паспортов пятерым юным жителям прошла в Видном

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов вручил пятерым 14-летним жителям муниципалитета первые в их жизни паспорта гражданина Российской Федерации. Вошедшая в добрую традицию торжественная церемония стала первой в наступившем году. Об этом рассказали в пресс-службе главы округа.

«С получением главного документа в вашей жизни у вас появляются не только новые возможности, но и новая ответственность. В то же время, держа в руках свой первый паспорт, вы можете ощутить себя полноправным гражданином своей страны, почувствовать гордость, что вашей Родиной является Россия. Желаю вам успехов на всем вашем дальнейшем жизненном пути», — приводятся в сообщении слова Станислава Каторова, обращенные к главным героям мероприятия.

Уточняется, что церемония вручения прошла в торжественной обстановке в здании администрации муниципалитета. На мероприятии ребята присутствовали вместе со своими родителями, которые признались, что получение паспортов их детям является важным и значимым событием для всей семьи. Кроме документов юноши и девушки получили памятные сувениры от администрации.

В пресс-службе добавили, что за 2024 год первые в своей жизни паспорта гражданина РФ получили 2 885 14-летних жителей Ленинского городского округа.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.