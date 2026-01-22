Торжественная церемония вручения паспортов юным жителям округа прошла в Ступине

20 января 25 ступинских юношей и девушек в Доме культуры «Металлург» в торжественной обстановке получили паспорт Российской Федерации, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

С поздравительным словом к участникам первой в этом году церемонии обратился председатель Совета депутатов городского округа Ступино Александр Сухачев. Александр Николаевич напомнил ребятам, о том, что они живут в городе Ступино, носящем высокое почетное звание «Город трудовой доблести», и пожелал быть достойными жителями и гражданами округа, региона и страны.

Александр Сухачев вручил юным ступинцам паспорта, памятные подарки и исторический альманах «Воинская доблесть», рассказывающий о подвигах жителей городского округа Ступино в годы Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

Церемония по традиции завершилась общей фотографией.

Согласие на вручение паспорта в торжественной обстановке подростки могут дать при заполнении документов в МФЦ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.