Торчат плиты: жителей напугало «кладбище» во дворе дома в Новой Москве

Во дворе одного из домов в Новой Москве внезапно появилось «кладбище» — коммунальщики оставили здесь «могилы», которые сильно напугали местных жителей, сообщает URA.RU .

По словам жильцов, сотрудники ЖКХ извлекли декоративные плиты из газона. В итоге из окон квартир это стало выглядеть так, будто во дворе стоят могильные плиты.

Жильцы запечатлели образовавшееся «кладбище» на камеру. В кадре показано, как возле спортивной площадки работают коммунальщики. Они извлекают декоративные плиты, на место которых образовываются прямоугольные углубления, похожие на могилы.

Сами плиты можно принять за памятники. В другом кадре видно, что коммунальщики забрали плиты, однако углубления в земле остались.

