Сломаны памятники, опрокинуты кресты: дети разгромили кладбище под Челябинском

сегодня в 15:27

В маленьком поселке Ближний Береговой, расположенном неподалеку от Челябинска, группа подростков совершила акт вандализма на местном сельском кладбище, разгромив чужие могилы, сообщает РЕН ТВ .

Родственники похороненных там людей обнаружили ужасающую картину и поделились фотографиями в социальных сетях. На снимках видны разрушенные памятники, опрокинутые кресты, разбросанные цветы и выкорчеванные поминальные столики.

Правоохранительные органы уже занимаются расследованием этого инцидента, и, как сообщают местные СМИ, личности всех участников погрома уже установлены.

По предварительной информации, вандалами оказались ученики начальной школы. Все обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными органами. Какое-либо решение будет принято позднее по результатам проверки в рамках действующего законодательства.