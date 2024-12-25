Топ-модель Елена Перминова сообщила о разводе с бизнесменом Александром Лебедевым

Известная российская модель Елена Перминова рассталась с бизнесменом Александром Лебедевым, с которым была в отношениях почти 20 лет. Об этом звезда сообщила в своем аккаунте в Instagram*.

«Так бывает, что даже самые красивые истории заканчиваются», — написала топ-модель.

Перминова отметила, что в этих отношениях было много «доброго и хорошего». Также она рассказала, что не держит зла на бывшего возлюбленного, а благодарна ему за все, особенно за четверых общих детей.

По ее словам, дальше они с Лебедевым пойдут «каждый своим путем». Точную причину разрыва Перминова не стала раскрывать.

Известно, что пара долгое время не спешила оформлять свои отношения. Предложение руки и сердца Перминова получила в 2020 году, но после этого сообщений о свадьбе влюбленных не было.

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