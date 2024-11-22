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Тонкошкуров: РФ может в кратчайшие сроки наладить серийный выпуск «Орешника»

Россия в ближайшее время наладит серийный выпуск ракетных комплексов «Орешник». Увеличенные темпы производства повысят оснащенность ядерной триады России, заявил первый зампред коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) Василий Тонкошкуров. Об этом сообщает РИА Новости .

Президент РФ Владимир Путин провел совещание с руководством Минобороны, ВПК и разработчиками ракетных вооружений в Кремле. На мероприятии в том числе обсудили разработку новейшей ракетной системы «Орешник».

Так, Тонкошкуров отметил, что в стране в кратчайшие сроки смогут наладить серийный выпуск данного типа вооружения. Этому способствует имеющаяся научно-производственная база предприятий оборонно-промышленного комплекса.

По словам первого зампреда коллегии ВПК, благодаря увеличенным темпам производства оснащенность ядерной триады России современными образцами повысится более чем на 95%.

Ранее Путин поздравил разработчиков «Орешника» с успешным испытанием комплекса. Он отметил, что данная ракетная система неуязвима.