«Только худые и красивые»: в ресторанах Москвы заработает проект beauty pass

Приложение создает предприниматель, поддерживающий дружеские отношения с представителями различных сфер, таких как рестораны, спортклубы и галереи. Схожая ситуация происходит в Милане, куда приезжают модели со всего мира.

Посетители приложения могут насладиться вкусной едой и сделать фотографии в соцсети Instagram*, а рестораны получают возможность для рекламы и новых клиентов.

Однако, чтобы пройти фейс-контроль приложения, необходимо соответствовать определенным стандартам красоты, таким как стройность, правильные черты лица и ухоженность.

Идея уже вызвала критику со стороны ряда общественных деятелей, которые считают, что разделение людей на красивых и некрасивых является аморальным. Общественники утверждают, что необходимо ценить не внешность, а интеллект, спортивные достижения и общественную активность.