Только безопасные компоненты: что должно быть в составе зимнего крема для детей

Зимний детский крем играет важную роль в защите нежной кожи от мороза, ветра и перепадов температур. У ребенка более нежная и чувствительная кожа, поэтому продукция должна быть натуральной, гипоаллергенной и не вызывать негативных последствий после использования, сообщил РИАМО кандидат химических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Алексей Панов.

В состав детской косметики должны входить безопасные компоненты с учетом возрастных требований: мягкие ПАВ (гликозиды из кокосового или пальмового масел, глюкозы картофеля, риса или пшеницы), экстракты трав (календула, череда, алоэ, ромашка, тысячелистник, лаванда и др.), натуральные масла (авокадо, абрикосовых и виноградных косточек, оливковое, миндальное, облепиховое и др.), витамины (A, D, С, Е и др.), Д-пантенол, аллантоин, молочные протеины, объяснил эксперт.

«Также существует список веществ, нежелательных в производстве детской косметики: красители, синтетические ароматизаторы, консерванты, продукты нефтехимии. Например, парабены используются в косметике как консерванты, предотвращающие рост бактерий и грибков. Исследования показывают, что парабены могут вызывать аллергические реакции и раздражение кожи, особенно у маленьких детей, когда нарушена барьерная функция рогового слоя эпидермиса с поражением кислотной мантии и кожа может стать сильно восприимчивой к консервантам. Это проявляется жжением, зудом, экземой, аллергическим контактным дерматитом», — объяснил Панов.

Другим нежелательным компонентом зимних кремов являются минеральные масла, добавил эксперт. Минеральные масла (вазелин, парафин) хорошо увлажняют кожу, помогают распределять средство более равномерно, предотвращают окисление косметического средства. Однако могут вызывать воспаление и раздражение из-за пленки, которую они создают на коже. Пленка препятствует испарению влаги, что может привести к нарушению естественного процесса дыхания кожи.

В косметику могут добавлять фталаты для улучшения консистенции и повышения эластичности продуктов. Но они могут проникать через кожу и оказывать негативное влияние на эндокринную систему, что может иметь неблагоприятные последствия для здоровья, указал Панов.

Также рекомендуется избегать синтетических ароматизаторов, которые используют многие производители для придания продуктам приятного запаха. Такие добавки могут стать причиной аллергии и кожных реакций у детей.

Помимо перечисленных компонентов, важно обращать внимание на наличие красителей, которые могут вызывать аллергию и другие кожные проблемы, резюмировал эксперт.