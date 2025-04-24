Токаев: в Казахстане никто не имеет права навязывать, на каком языке говорить

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в их стране нельзя навязывать людям, на каком языке им говорить при личном общении и в ходе публичных выступлений, сообщает РИА Новости .

«Все провокационные действия на эту тему с целью посеять рознь в нашем обществе, дестабилизировать ситуацию внутри страны будут пресекаться и наказываться по закону», — уточнил глава государства.

Он уточнил, что говоря о провокаторах, имеет в виду не только «доморощенных» ревнителей, но и людей, занимающихся этим из-за границы, тех, кто получает деньги зарубежных организаций.

В Астане проводят XXXIV сессию Ассамблеи народа Казахстана. Она отмечает свой 30-летний юбилей.