Тишковец: зима придет в Московский регион только во второй половине декабря

По долгосрочному прогнозу синоптиков, предстоящий декабрь в Центральной России будет очень теплым, зима придет только во второй половине месяца, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он уточнил, что в первом месяце зимы среднемесячная температура на большей части Русской равнины прогнозируется на 3-5 градусов выше нормы по климату, которая для столицы составляет ночью минус 8,6 градуса, днем минус 3,5.

Как сказал синоптик, по количеству осадков в декабре прогнозируется недобор в 10-20% (для столицы норма по осадкам составляет 51 мм, по высоте снежного покрова — 19 см в канун Нового года).

«Метеорологическая зима (переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений) с опозданием более чем на месяц наступит в лучшем случае только во второй половине декабря», — написал Тишковец в своем Telegram-канале.

Он добавил, что формирование устойчивого снежного покрова в Московском регионе не нужно ожидаться не раньше четвертой пятидневки декабря.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что переход на зимние температуры будет плавным и постепенным. Большая часть осадков выпадет во второй половине месяца, тогда-то и сформируется снежный покров, но он будет незначительным.

