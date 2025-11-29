Синоптик Леус: снежный покров появится в Москве только во второй декаде декабря

Ноябрь 2025 года в Москве повторяет сценарий самого теплого в истории ноября 2013 года. Учитывая температурные реалии, устойчивый снежный покров появится в столице не ранее середины декабря, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В ноябре текущего года средняя температура воздуха в городе составила плюс 4 градуса. Скорее всего, он станет одним из самых теплых в истории наблюдения. С лидерами списка его будут разделять всего сотые доли градуса.

В декабре погода также будет теплой. Переход на зимние температуры будет плавным и постепенным. В конце второй — в начале третьей декад декабря в центре Европейской России ожидается холодное вторжение, оно вернет температурные показатели в рамки климатической нормы. Но затем снова последует потепление.

В декабре 2024 года средняя температура воздуха в столице была на 2,3 градуса выше нормы, которая составляет минус 4,4 градуса. Прогнозируется, что в этом году первый зимний месяц будет еще более теплым. Температурная аномалия будет в пределах 2-3 градусов.

Ожидается, что количество осадков в декабре будет близко к норме (51 мм) либо с отклонением в сторону недостатка. Большая часть выпадет во второй половине месяца, тогда-то и сформируется снежный покров, но он будет незначительным.

Ранее синоптик Роман Вильфанд рассказал, что в Москве в эти выходные будет плюсовая температура. Погода принесет положительные аномалии.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.