Погода на выходных принесет в столицу положительные аномалии

Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в Москве в эти выходные будет плюсовая температура, погода принесет положительные аномалии, сообщает РИА Новости .

По его словам, ночные температуры в Подмосковье будут от минус 3 до плюс 2, в Москве — в районе 0 градусов, а дневные — от плюс 2-4 градусов, при этом днем на юге области столбики термометров могут подняться до плюс 5-6 градусов.

Он добавил, что в воскресенье ожидается до плюс 6 градусов на юге, а еще в Московской области и в Новой Москве.

В субботу будет преимущественно без осадков, а в воскресенье пройдет небольшой дождь.

