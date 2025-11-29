сегодня в 07:14

Сухо и до +3 градусов ожидается в Московском регионе в субботу

В Подмосковье и столице в субботу будет преимущественно без осадков, столбики термометров покажут плюс 1 — плюс 3 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.