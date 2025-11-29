Сухо и до +3 градусов ожидается в Московском регионе в субботу
В Подмосковье и столице в субботу будет преимущественно без осадков, столбики термометров покажут плюс 1 — плюс 3 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Будет облачно с прояснениями.
Скорость южного, юго-восточного ветра не превысит 10 м/с. Атмосферное давление составит 753 мм рт. ст.
Предстоящей ночью температура ожидается минус 1 — плюс 1 градус, днем 30 ноября — от плюс 3 до плюс 5. Местами пройдет небольшой дождь.
