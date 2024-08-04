Тишковец рассказал, какой будет погода в Московском регионе в ближайшие дни

Тишковец: предстоящая неделя в Московском регионе будет теплой и дождливой

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале сообщил, что с 5 августа в течение недели в Московском регионе ожидаются «пятнистые» дожди, местами туманы.

По словам синоптика, температура воздуха в середине дня будет прогреваться до максимального значения в плюс 24 градуса Цельсия. Ночью ожидается похолодание до плюс 10 градусов Цельсия. Температура воды в реках и озерах будет варьироваться от плюс 15 до плюс 20 градусов.

«Дни обещают проходить буднично под аккомпанемент „пятнистых“ дождей с ежедневным лимитом на осадки не более 2-5 мм с общим количеством с понедельника до пятницы — 1,5 ведра дождевой воды на метр площади, что строго соответствует климатическому графику», — пояснил Тишковец.

Ранее синоптик предупредил, что купальный сезон в этом году в Московском регионе завершился. Температура воды теперь будет только понижаться.