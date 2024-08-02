Синоптик предупредил о завершении купального сезона в Московском регионе

«2 августа — в Ильин День, по народному календарю, уже не рекомендуется купаться в водоемах. Температура воды в подмосковных водоемах продолжает медленно понижаться», — написал синоптик в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день самая теплая вода на реках Ока и Москва у Коломны, ее температура не превышает 22 градусов. На остальных водоемах поверхностный слой воды остыл до 16-20 градусов, что является нижним пределом комфортности купания.

Тишковец добавил, что четырехчасовое пребывание в такой воде может вдвое увеличить риск потери сознания от переохлаждения.

Ранее Тишковец сообщал, что лето в Центральной России плавно перетечет в осень. В столице и Подмосковье в сентябре ожидают приход классического бабьего лета.