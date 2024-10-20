Тишковец предсказал начало климатической зимы в Москве в начале декабря

Тишковец: климатическая зима настанет в Московском регионе на 20 дней позже

Необычно теплая осень с большим количеством солнечных дней продержится в Центральной России до последней декады октября. Климатическая зима в 2024 году начнется на 20 суток позже обычного — в начале декабря, сообщил в своем Telegram-канале метеоролог Евгений Тишковец.

В понедельник 20 октября днем будет от 9 до 14 градусов тепла, ночью - от нуля до пяти. Во вторник ожидается от 7 до 12 днем, от 1 до 6 градусов тепла ночью.

В среду будет от 8 до 13 днем, от 2 до 7 градусов тепла ночью. В четверг ожидается от 6 до 11 днем, и от 1 до 6 градусов тепла ночью.

В выходные днем будет от 0 до 5 градусов, ночью от 7 до 12 градусов тепла.

Значительное ухудшение погоды, мороз и сильные дожди начнутся в Московском регионе в последние дни октября. Начнется предзимье.

Ранее в столице климатическая зима начиналась примерно 13 ноября. Однако в последние годы климатическая осень увеличилась на 20 дней. 2024 год не стал исключением.

«Переход среднесуточной температуры через «ноль» в сторону отрицательных значений и формирование устойчивого снежного покрова должны случиться только в начале декабря», — отметил Тишковец.

Ранее синоптик Михаил Леус заявил, что «золотая осень» закончится в Московском регионе на последней неделе октября. Последними ее днями будут следующие суббота и воскресенье.