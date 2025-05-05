Тишковец: погода позволит провести воздушную часть парада Победы в Москве

5 мая состоялась репетиция воздушной части парада Победы — летно-метеорологические условия были «рабочими». На 11:00 была небольшая пелена облачности без осадков, видимость — более 10 км, ветер дул западный с порывами 9 м/с.

Согласно предварительным расчетам, 9 мая ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и ранним утром граница слоисто-кучевых облаков прогнозируется от 200 до 500 м. Это накладывает ограничения на групповые полеты.

При этом после 9:00 нижняя кромка облачности будет повышаться до 500–800 м, а к 12:00 — до 1000–1500 м. Состояние атмосферы будет примерно такое же, как и 5 мая, а метеоусловия для воздушной части парада Победы — благоприятными. Погода будет еще лучше, если поработают самолеты-лаборатории.

«Предварительно: летно-метеорологические условия позволят провести воздушную часть военного парада Победы. Прогноз погоды будет уточняться», — заключил Тишковец в Telegram-канале.

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