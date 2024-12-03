Тишковец: ледяной дождь пройдет в Подмосковье

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4 декабря по западу и северу Подмосковья пройдет слабый ледяной дождь. Об этом сообщает в своем Telegram-канале метеоролог Евгений Тишковец.

Ледяной дождь в Подмосковье пройдет через Дмитров, Рузу, Солнечногорск и Сергиев Посад. Хоть явление и будет слабым, оно опасное.

На дорогах будет скользко. Водителям и пешеходам необходимо проявлять осторожность.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что грядущая зима на территории европейской России будет неоднородной. Оттепели будут встречаться чаще.