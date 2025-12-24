Тишковец: идеальная зима придет в Москву в конце декабря и на Новый год

Москвичей и жителей Центральной России в конце этого года и начале следующего ждет идеальная зимняя погода, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в программе «Соловьев LIVE».

Он уточнил, что до конца месяца в регионе ожидаются умеренные морозы со снегом. По предварительным прогнозам, 31 декабря днем в столице термометры покажут минус 10 — минус 5 градусов, в новогоднюю ночь будет от минус 14 до минус 9. Высота сугробов вырастет до 10-12 см.

По словам Тишковца, зима сохранит морозные и снежные позиции и в первой декаде января будущего года, тогда сугробы еще вырастут, до 15-20 см.

Также прошедшая ночь стала самой морозной в Москве с начал зимы, а также самой морозной с 19 декабря 2024 года.

