Самая морозная ночь: температура в столице опустилась до -16,4 градуса

Он подчеркнул, что такая температура оказалась не только самой низкой с начала зимы, но и подобных морозов в мегаполисе не было с 19 декабря 2024 года.

По словам Леуса, на других городских метеостанциях минимальная температура была от минус 15 градусов на Балчуге до минус 17,4 — в Тушине. Также в Новой Москве и Михайловском температура опускалась до минус 18,1 градуса.

Как уточнил синоптик, в Московской области зафиксированы первые 20-градусные морозы. В Черустях температура опустилась до минус 23,7 градуса.

