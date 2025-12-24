Самая морозная ночь: температура в столице опустилась до -16,4 градуса
В столице прошла самая морозная ночь с начала декабря
В Москве продолжается период морозов. Прошедшей ночью на базовой метеостанции ВДНХ температура опустилась до минус 16,4 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Он подчеркнул, что такая температура оказалась не только самой низкой с начала зимы, но и подобных морозов в мегаполисе не было с 19 декабря 2024 года.
По словам Леуса, на других городских метеостанциях минимальная температура была от минус 15 градусов на Балчуге до минус 17,4 — в Тушине. Также в Новой Москве и Михайловском температура опускалась до минус 18,1 градуса.
Как уточнил синоптик, в Московской области зафиксированы первые 20-градусные морозы. В Черустях температура опустилась до минус 23,7 градуса.
