Типичный подросток: психолог раскрыла причины агрессии Гном Гномыча

Семейный психолог Наталья Наумова заявила, что агрессивное поведение сына Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Гном Гномыча абсолютно естественно для его возраста: 12-летний мальчик вступил в пубертат, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Он сепарируется, и его агрессия вполне объяснима. Это время, когда он хочет говорить и делать то, что хочет, что не мог сказать, будучи в более юном возрасте. Ребенок становится подростком, и такая протестная форма поведения вполне соответствует психологическим нормам и не является аномалией», — сказал специалист.

По ее словам, сейчас Гном Гномыч хочет жить и действовать автономно и начинает меньше нуждаться в опеке родителей.

Впервые подросток проявил недовольство по отношению к родителям на отдыхе на Мальдивах: он наотрез отказался идти на тренировку по теннису с отцом. Затем во время прогулки на яхте он назвал Плющенко «дурачком», когда тот снимал его на видеокамеру.