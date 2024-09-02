Тина Канделаки на форуме «Москва 2030» провела для детей игру «Академики-2030»

В День знаний на форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030» телеведущая Тина Канделаки провела для детей на мультимедийной площадке «Город будущего» в арт-пространстве «Паркинг-галерея» в «Зарядье» интеллектуальную игру «Академики-2030». Мероприятие организовал Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы.

Более 100 детей в возрасте от девяти до 12 лет боролись за звание «Академик-2030», участвуя в викторине по знаковым местам столицы, истории города и его современного развития. Игра состояла из трех раундов. Игроки демонстрировали свои знания о городе и его архитектуре.

Несмотря на то, что по итогам игры обладатель звания «Академик-2030» определился, все участники все равно получили памятные призы. Градостроительный комплекс Москвы в честь Дня знаний организовал музыкальную программу в «Лужниках», экскурсии и мастер-классы, связанные с градостроительной тематикой.

Все желающие до 8 сентября включительно могут посетить экспозиции «Город будущего» в «Зарядье». Детская площадка «Сам себе строитель» также будет доступна до этой даты.

Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» стартовал 1 августа и продлится до 8 сентября включительно. Местные жители, а также туристы все это время могут изучать главные инновации и достижения во всех сферах жизни города.

Масштабный проект позволяет смоделировать образ столицы и увидеть, какой она будет уже через несколько лет. Подробности можно узнать на сайте фестиваля: moscow2030.mos.ru.