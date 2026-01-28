Тина Канделаки добилась в суде признания законными границ участка на кладбище
Заместитель генерального директора холдинга «Газпром-медиа» Тина Канделаки добилась в суде признания границ участка захоронения законными и внесения сведений в архивные документы, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Савеловский районный суд удовлетворил иск известной телеведущей. Ответчиком выступало ГБУ «Ритуал».
Суд установил, что Канделаки обратилась к ответчику с просьбой признать участок, где захоронены ее родители, в существующих границах. Это требовалось для проведения работ по его благоустройству.
Представители ГБУ «Ритуал» сообщили телеведущей, что в архивах кладбища нет документов, подтверждающих увеличение размеров участка. Чтобы официально признать текущий размер участка, необходимо обратиться в суд.
