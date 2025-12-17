«Мираж» выиграл суд на 17 млн руб против организатора концертов Суханкиной

Представители группы «Мираж» заявили, что ранее предприниматель уже проигрывал аналогичное судебное разбирательство. Несмотря на это, он организовал еще шесть выступлений Суханкиной, на которых звучали хиты группы «Мираж», написанные Андреем Литягиным, в количестве от 13 до 14 композиций за концерт. Сумма иска была рассчитана на основании законодательства об авторском праве и включала в себя двойную стоимость нарушенных прав.

Стоимость одной песни была оценена в 100 тысяч рублей, что подтверждалось рядом договоров, в том числе и заключенных самой Суханкиной. Общий размер претензий по шести концертам составил 16 600 000 рублей, к которым также были добавлены судебные издержки.

Андрей Литягин, композитор и основатель группы «Мираж», назвал это решение суда значимым событием для российского шоу-бизнеса. Он отметил, что ранее никто не добивался такой крупной компенсации за нелегальное исполнение песен. По его мнению, это свидетельствует о том, что Суханкина и ее команда на протяжении десяти лет игнорировали закон об авторском праве, надеясь избежать ответственности. Он также подчеркнул, что взысканная сумма — это лишь малая часть ущерба, который он оценивает в сотни миллионов рублей.

Литягин заявил о своей готовности и далее бороться с нарушением авторских прав, подчеркивая, что закон на его стороне и никто не имеет права исполнять его произведения без соответствующей оплаты. Он выразил сожаление, что известная певица, исполнявшая популярные песни, использует свой статус для уклонения от выплаты гонораров авторам.

Представители Литягина пояснили, что композитор на протяжении многих лет предлагал Суханкиной заключить лицензионное соглашение на исполнение его песен, однако его предложения оставались без ответа. Он надеется, что выигранное дело станет предупреждением для других организаторов концертов.

«17 миллионов — это большая сумма. Мы понимаем, что этих людей, можно сказать, кинули, ввели в заблуждение. Фактически это такая же пострадавшая сторона. Когда они приходят к нам с повинной, мы относимся к ним с пониманием и даем им льготные условия», — добавил Литягин.

Он обратился ко всем организаторам концертов с предупреждением о рисках, связанных с сотрудничеством с Маргаритой Суханкиной без урегулирования вопросов авторских прав, подчеркнув, что такие действия могут повлечь за собой миллионные штрафы.

Комментариев от Маргариты Суханкиной по поводу решения суда пока не поступало.

