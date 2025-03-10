Times: Украина разрабатывает аналог Storm Shadow

На Украине ведется разработка аналога крылатых ракет британского производства Storm Shadow. Ее могут завершить уже в текущем году, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Times.

По словам командира подразделения операторов дронов ВСУ Валерия Боровика, аналог Storm Shadow украинцы представят уже «скоро, возможно, в 2025 году».

О разработке новой ракеты Украиной журнал Economist сообщал в конце 2024 года. Сообщалось, что она способна будет «долететь до Москвы».

По данным издания, всего Киев ведет разработку более 10 проектов ракет. Среди них — ракета «Трембита», которая развивает скорость до 400 км/ч. Она может летать на расстояние до 200 км.

Ранее стало известно, что ракеты Storm Shadow стали бесполезными для ВСУ без разведданных США. Они не смогут поражать цели на территории РФ.