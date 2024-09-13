Тимберлейк в Нью-Йорке получил 25 часов общественных работ за пьяную езду

На территории штата Нью-Йорк у американского певца Джастина Тимберлейка приостановили действие водительских прав на 90 суток, его самого оштрафовали на 500 долларов и обязали выполнить 25 часов общественных работ за езду в нетрезвом состоянии, сообщает РБК .

Тимберлейк полностью признал свою вину. Теперь в течение года он обязан выполнить 25 часов общественных работ в некоммерческой организации. Вид работ он сможет выбрать самостоятельно из предложенных нескольких вариантов.

«Я хотел бы сказать всем, кто видит меня или слышит: даже если вы выпили один бокал, не садитесь за руль автомобиля. Есть так много альтернатив — позвоните другу, вызовите Uber, есть много приложений для поездок, возьмите такси. Это ошибка, которую я совершил, но я надеюсь, что те, кто смотрит и слушает прямо сейчас, смогут извлечь урок из этой ошибки», — заявил певец.

Джастина Тимберлейка остановили за езду в пьяном состоянии в середине июня. Тогда он отдыхал с друзьями, после чего решил сам сесть за руль и нарушил правила дорожного движения. Остановивший его сотрудник утверждал, что исполнитель «едва держался на ногах» и был со «стеклянными глазами», хоть и утверждал, что выпил лишь один бокал «Мартини».