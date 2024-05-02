TikTok вновь полноценно заработал в России

сегодня в 21:23

Китайский видеосервис TikTok вновь доступен для российских пользователей. Приложение работает на мобильных операционных системах iOS и Android, сообщает ТАСС .

Теперь россияне снова могут смотреть и выкладывать собственные видеоролики.

В марте 2022 года TikTok приостановил стриминг и размещение новых роликов в России. Причиной этого решения стал принятый закон о фейках о ВС РФ.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон Ляйен заявила, что TikTok могут запретить в странах Евросоюза. Организация первой в мире запретила сотрудникам устанавливать китайскую социальную сеть на служебные гаджеты.