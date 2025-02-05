Тик и заикание: когда школьнику стоит обратиться к психологу

Психолог, лектор Российского общества «Знание», руководитель проекта «Школа родителей нового поколения» Григорий Спижевой заявил, что ребенок и родители должны знать, что в любой сложной ситуации может обратиться к школьному психологу. Он описал случаи, когда необходимо это сделать, сообщает «ФедералПресс» .

«Даже если он что-то стесняется сказать родителям, он может сказать психологу и обратиться к нему за помощью — это гораздо лучше, чем ребенок будет искать решение волнующего вопроса или проблемы в интернете или у одноклассников», — сказал психолог.

По его словам, тревогу следует бить, если школьник плохо засыпает, страдает беспричинными перепадами настроения и не может выстроить отношения с одноклассниками или учителями. Среди других проблем — заикание и нервный тик, энурез и частые кошмары. Все эти признаки могут указывать на глубинные психологические проблемы.

При этом родители должны быть готовы максимально включиться в процесс работы и помочь адаптироваться к среде, также отметил специалист.