«Тихий саботаж»: россияне все меньше вовлечены в работу из-за выгорания

Уровень вовлеченности российских сотрудников в работу упал, по скромным оценкам до 19%, а по иным — до рекордных 27%. Чем вызван такой «тихий саботаж», в беседе с РИАМО рассказала HR-директор Level Group Валентина Романова.

«Глобальный рынок труда фиксирует низкую вовлеченность сотрудников, в первую очередь, из-за выгорания менеджеров. Что логично: если ключевое звено команды перестает заряжать остальных, процессы рушатся. Тут важна и поколенческая особенность. Ведь преимущественно менеджеры — это миллениалы, которым свойственно брать на себя большой объем работы и проявлять высокий уровень ответственности. Они в силу своих психологических особенностей чаще других склонны к выгоранию, а значит и больше других нуждаются в мягкой заботе со стороны работодателя», — рассказала Романова.

Она добавила, что менеджеры нередко берут на себя очень много задач и начинают сталкиваться с проблемами под грузом ответственности. Когда руководитель видит это, то ему стоит обсудить ситуацию с подчиненным. Часто простой диалог о помогает решить такую проблему.

«Рассмотрите возможности частичной занятости для сотрудников, которые хотят попробовать себя в нескольких направлениях работы внутри компании, дайте им возможность попробовать себя в разной деятельности. Это дает новые смыслы, которые в свою очередь питают всю команду и заряжают компанию», — советует HR-директор.

Романова отмечает, что самому сотруднику важно обращать внимание на свое эмоциональное состояние. Так выгорание может принимать хронический характер. В этом случае она советует честно поговорить с руководителем, брать на себя меньше нагрузки или взять отпуск.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.