Тигр и дракон: Life.ru наградили за укрепление российско-китайской дружбы

Посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй отметил заслуги главного редактора Life.ru Марины Фещенко в укреплении дружественных связей между Россией и КНР, вручив ей соответствующую награду. Торжественная церемония состоялась в посольстве Китая на приеме, организованном специально для представителей ведущих российских средств массовой информации.

На мероприятии присутствовали официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, а также другие почетные высокопоставленные гости. В благодарственной речи Марина Фещенко процитировала восточную мудрость, напомнив, что для быстрого пути нужно идти одному, а для долгого — вместе. Она подчеркнула особую актуальность этих слов в преддверии года Огненной Лошади.

Фещенко также акцентировала внимание на том, что деятельность прессы находится на стыке культур и мировоззрений, часто требуя не только лингвистического, но и менталитетного перевода. Главный редактор Life.ru выразила радость от возможности принести награду в свою редакцию, подчеркнув значительный вклад всего коллектива в процесс укрепления дружбы между двумя государствами.

«Мы с ребятами очень много в этом году работали для укрепления действительно российско-китайской дружбы, очень много писали об этом. Наши продюсеры очень долго согласовывали интервью с господином послом (посол КНР Чжан Ханьхуэй). Было много бессонных ночей проведено. И вот в муках родился наш информационный продукт. Всем желаю с ним ознакомиться. Пусть дружба тигра и дракона процветает. Всех с наступающим китайским Новым годом», — заключила Фещенко.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.