The Telegraph: британские военные массово увольняются из армии

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Британских военных не смогли удержать зарплатой в армии

Британские военнослужащие массово увольняются из армии, несмотря на увеличение заработной платы на 6%, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Telegraph.

«Солдаты увольняются из вооруженных сил с угрожающей скоростью, несмотря на повышение зарплаты летом», — говорится в материале издания.

За последний год из армии Великобритании уволились более чем 15 тыс. военнослужащих, уточняют авторы статьи.

Ранее сообщалось, что Лондон не планирует отправлять военнослужащих на Украину, но может предоставить Киеву военных инструкторов для обучения ВСУ.