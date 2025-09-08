The Guardian: швейцарский суд изучает миллиарды Абрамовича
Власти самоуправляемого острова Джерси (британское коронное владение) инициировали уголовное дело против российского бизнесмена Романа Абрамовича, сообщает РБК.
По данным The Guardian со ссылкой на документы федерального уголовного суда Швейцарии, расследование касается обвинений в коррупционных платежах в период создания «Сибнефти» в 1990-х годах, а также незаконной передачи активов после введения санкций Великобритании в марте 2022 года.
В апреле 2022 года полиция Джерси провела обыски в помещениях, связанных с Абрамовичем, изъяв документы и технические устройства, однако позднее признала ордер на обыск незаконным и согласилась возместить ущерб.
На данный момент активы на сумму 7 млрд долларов, предположительно связанные с миллиардером, остаются замороженными. Представители Абрамовича отвергают все обвинения, называя расследование «политически мотивированным» и подчеркивая, что их клиенту не предъявлено официальных обвинений.
Джерси, являясь частью Британских коронных владений, сохраняет автономию в юридических вопросах, но тесно связан с Лондоном в области внешней политики и безопасности.