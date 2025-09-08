The Guardian: швейцарский суд изучает миллиарды Абрамовича

По данным The Guardian со ссылкой на документы федерального уголовного суда Швейцарии, расследование касается обвинений в коррупционных платежах в период создания «Сибнефти» в 1990-х годах, а также незаконной передачи активов после введения санкций Великобритании в марте 2022 года.

В апреле 2022 года полиция Джерси провела обыски в помещениях, связанных с Абрамовичем, изъяв документы и технические устройства, однако позднее признала ордер на обыск незаконным и согласилась возместить ущерб.

На данный момент активы на сумму 7 млрд долларов, предположительно связанные с миллиардером, остаются замороженными. Представители Абрамовича отвергают все обвинения, называя расследование «политически мотивированным» и подчеркивая, что их клиенту не предъявлено официальных обвинений.

Джерси, являясь частью Британских коронных владений, сохраняет автономию в юридических вопросах, но тесно связан с Лондоном в области внешней политики и безопасности.