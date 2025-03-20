Террористы из «Крокуса» хотели спрятаться на Украине

Мужчины, которые, предположительно, совершили теракт в «Крокус сити холле», признались правоохранителям, что собирались укрыться на территории Украины. Но данных о том, планировали ли их там встретить, нет, рассказал РИА Новости адвокат обвиняемого Далерджона Мирзоева* Олег Власов.

Исполнители теракта ехали по направлению к Украине. Они собирались там спрятаться, отметил юрист.

По его словам, исполнители теракта ехали к границе с Украиной, поскольку государство соседствует с Россией. К тому же из него нет выдачи в РФ.

Мирзоев*, как говорит Власов, управлял автомобилем, на котором перемещалась группа. Мужчина знал маршрут.

«Неизвестно, ждал ли их там кто-либо — по крайней мере, обвиняемые об этом не знали», — добавил Власов.

Теракт в концертном зале «Крокус сити холл» в Красногорске в Московской области совершили 22 марта 2024 года. Исполнители начали стрелять из автоматов по людям, которые были внутри. Затем напавшие подожгли здание. Умерли 145 человек.

Четверых мужчин задержали 23 марта на территории Брянской области. По словам президента РФ Владимира Путина, они хотели спрятаться и ехали по направлению к Украине.

Ранее Московский городской суд продлил арест обвиняемым по делу о теракте в «Крокусе» — Далерджону Мирзоеву*, Саидакраму Рачабализоды*, Шамсидину Фаридуни* и Мухамадсобиру Файзову* до 22 мая.

*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.