Территорию военного госпиталя в Реутове озеленили по инициативе властей округа

На территории Главного военно-клинического госпиталя войск национальной гвардии Российской Федерации в Реутове завершены работы по масштабному озеленению. Силами сотрудников учреждения и подрядной организации было высажено более 400 растений, включая ели, клены, туи и декоративные кустарники. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Озеленение стало частью важной социальной инициативы администрации городского округа Реутов, направленной на улучшение условий пребывания военнослужащих, проходящих лечение после участия в специальной военной операции. Идея благоустройства территории госпиталя получила свое развитие после проведения футбольного турнира «Наследники Победы» в мае текущего года.

В рамках мероприятия глава городского округа Реутов Филипп Науменко передал начальнику госпиталя генерал-майору Олегу Яковлевичу Багаеву именной сертификат на озеленение учреждения. Меньше чем за три месяца инициатива была полностью реализована. Работы по благоустройству проводились с учетом особенностей ландшафта и необходимостей территории. Растения подбирались так, чтобы создать ухоженную и комфортную среду для находящихся на лечении военнослужащих и сотрудников учреждения.

Сегодня в этом госпитале проходят восстановление бойцы Росгвардии, получившие ранения в зоне проведения СВО. По словам главы Реутова Филиппа Науменко, поддержка тех, кто защищает страну, должна быть не формальной обязанностью, а искренним проявлением благодарности.

«Забота о тех, кто находится на передовой, начинается с простых, но важных шагов — уюта, внимания и человеческого отношения. Озеленение госпиталя — не просто благоустройство, это наш вклад в создание комфортных условий для восстановления бойцов, честно выполняющих свой долг перед Родиной. Такие инициативы должны становиться не исключением, а нормой», — подчеркнул он.

Городской округ Реутов уделяет особое внимание взаимодействию с военнослужащими, находящимися в отпуске, вернувшимися ветеранами и их семьями. Разработаны меры поддержки и программы по трудоустройству. Реализация проекта по озеленению госпиталя стала еще одним подтверждением слаженной совместной работы городской администрации, военных и гражданского сообщества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе реабилитационных центров в Подмосковье, где помогают бойцам СВО. В том числе построен большой центр для реабилитации слепоглухонемых.

«По реабилитации у нас несколько специальных центров, они завязаны на протезирование, адаптацию, реабилитацию. Такой большой центр работает в Коломне, общая реабилитация у нас в „Ясенках“, это в Наро-Фоминске. Сейчас и специалисты, и сами ребята попросили построить многофункциональный бассейн, чтобы проводить различные процедуры», — сказал Воробьев.