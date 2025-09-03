Терпеть побои мужа-бойца СВО: в РФ раздают фейк-листовки о замалчивании насилия

В российских регионах на улицах раздают фейковые листовки с призывом к женам бойцов спецоперации замалчивать насилие в семье, если муж их бьет. Происходит это от имени одного из психологических центров, который к данным материалам отношения не имеет.

Такие листовки выдавали в Кемерове и Белгороде. QR-код на листовке ведет на сайт «Академии коммуникации», который не работает. Журналистка Настя Красильникова рассказала, что попыталась связаться с этим учреждением, но ее звонок переводили на автоответчик.

При этом представительница реально работающей «Академии коммуникации» пояснила, что им стали поступать звонки с оскорблениями. Также в канале учреждения появилась информация о том, что сайт был взломан.

На листовке написано «Что делать, если муж меня бьет?» и слоган «Молчание — не слабость, а мудрость». Также там подчеркнуто, что военные сейчас испытывают стресс, поэтому просто нужно подождать, когда побои закончатся, не стоит жене выносить все в свет, ведь это может разрушить карьеру мужа.

По имеющейся в Сети информации, подобные листовки с точно такими же лозунгами в августе распространяли среди жен бойцов ВСУ на Украине. Только на листовке для России женщина в одежде в цвета триколора, а для украинцев — в желто-голубые цвета.