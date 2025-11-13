Терминал ЦУМа сошел с ума: с москвича потребовали 387 тыс руб за парковку

С москвича потребовали 387 тысяч рублей за парковку у ЦУМа

Неприятный сюрприз ожидал одного из посетителей московского ЦУМа при оплате парковки. Автоматизированный терминал по ошибке начислил ему к оплате 387 тысяч рублей, сообщает «112» .

Водитель только отошел от своей машины, когда на экране паркомата появилось шестизначная сумма. Причиной настолько дорогой парковки стал технический сбой: парковочный билет размагнитился, и система не смогла корректно рассчитать стоимость.

Проблему удалось оперативно решить при помощи местной охранницы. Женщина вручную пересчитала фактическое время парковки, и водителю был выставлен корректный счет.

