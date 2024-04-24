Теракт в «Крокусе» организовали при помощи международной сети пособников

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске организовали с помощью международной пособнической сети, сообщает ТАСС .

«22 марта Россия пережила чудовищный по своей сути теракт против мирного населения. Мы столкнулись с тщательно спланированным, подготовленным терактом, для реализации которого использовалась международная пособническая сеть», — сказал Чиханчин.

Он подчеркнул, что действия исполнителей четко координировались кураторами. Также террористов обеспечили деньгами, боеприпасами, транспортом и путями отхода.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что никто из организаторов теракта в «Крокусе» не должен уйти от возмездия. Глава государства подчеркнул, что международный терроризм является одной из главных угроз XXI века.

Теракт в подмосковном «Крокусе» произошел 22 марта перед концертом группы «Пикник». Жертвами трагедии стали 144 человека. По уголовному делу задержаны и арестованы 11 исполнителей и соучастников террористической атаки.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что после теракта в концертном зале в Красногорске без родителей остались 7 детей.

«Наша задача — максимально уделить внимание семьям и особенно детям. Мы знаем, где живут эти дети, мы знаем, с кем они живут и в чем нуждаются. Такую работу обязательно будем сопровождать», — сказал глава региона.