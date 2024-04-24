Путин: никто из организаторов теракта в «Крокусе» не должен уйти от возмездия

Президент России Владимир Путин обратился к участникам 12-й Международной встречи высоких представителей, которые курируют безопасность. Глава государства напомнил о теракте в «Крокус Сити Холле» и заявил, что никто из преступников не должен уйти от ответственности, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин назвал международный терроризм одной из самых главных угроз XXI века. По его словам, за терактами на территории России стоят не только радикалы, но и спецслужбы зарубежных стран.

Их цель — подрыв конституционных основ и дестабилизация суверенных прав. Методы преступников становятся более варварскими, о чем свидетельствует теракт в подмосковном «Крокусе», который произошел 22 марта.

«Спецслужбы и правоохранительные органы России продолжают выяснять, изучать все детали этого подлого преступления, выявляют его участников, включая заказчиков, спонсоров, организаторов. Никто из них не должен уйти от справедливого возмездия», — заявил глава государства.

Российский лидер отметил, что на встрече будет уделено внимание защите информационного пространства. Эта тема значима для развития страны. Путин уверен, что все государства должны создать и придерживаться юридических норм в информационной сфере. Также президент напомнил о важности сохранения духовных и морально-нравственных ценностей в России.

Теракт в «Крокусе» унес жизни 144 человек. Вооруженные террористы ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и принялись хаотично расстреливать мирных людей, а затем подожгли концертный зал. Трагедия коснулась многих семей, в том числе маленьких детей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что после теракта в концертном зале без родителей остались семь ребят.

«Наша задача — максимально уделить внимание семьям и особенно детям. Мы знаем, где живут эти дети, мы знаем, с кем они живут и в чем нуждаются. Такую работу обязательно будем сопровождать», — заявил глава региона.