Теплее обычного: синоптики рассказали петербуржцам о погоде осенью

Эксперты сервиса «Яндекс.Погода» заявили, что жителей многих регионов России ожидает теплая осень. Так, в Петербурге она обещает побить рекорд за последние 30 лет, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Сентябрь обещают теплее нормы, но холоднее прошлогоднего, октябрь будет жарче, чем обычно, а ноябрь может превысить показатели 2013 года.

Осадки будут в пределах нормы за последние 5-10 лет, но их прогнозируют больше, чем в 2024 году. Октябрь обещают более дождливым, чем обычно, и в 2 раза более влажным, чем в прошлом году. Снега и дождя ожидается примерно в 1,5 раза больше.

Первый снег в Санкт-Петербурге может выпасть в конце ноября или начале декабря. Шины менять рекомендуют в ноябре.

14 августа в Московском регионе ожидается ухудшение погоды: в ближайшие часы пройдут грозы и кратковременные дожди с порывами ветра 12-15 метров в секунду.