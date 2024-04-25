Теплая погода и кратковременные дожди придут в Московский регион на выходных

В предстоящие выходные в Москве и Подмосковье ожидаются кратковременные дожди и теплая погода. Атмосферное давление будет меняться от нормального к повышенному, сообщает портал «Метеоновости».

В пятницу в столице и области будет облачная погода с прояснениями, возможен кратковременный дождь с грозой. Днем в мегаполисе воздух прогреется до 18-20 градусов тепла, в Подмосковье — от плюс 17 до плюс 22 градусов. В ночные часы в Москве температура составит плюс 11 — плюс 13 градусов, по области — плюс 9 — плюс 14 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с.

В субботу также ожидаются облачная погода и кратковременный дождь. Ночью в Подмосковье возможен сильный ливень. Дневная температура в Москве составит 15-17 градусов тепла, по области — от плюс 13 до плюс 18 градусов. Ночью в столице столбики термометра понизятся до 9-11 градусов, в Подмосковье — до 6-11 градусов тепла.

С воскресенья до понедельника дневная температура воздуха составит плюс 14 — плюс 20 градусов, ночью будет всего от плюс 3 до плюс 8 тепла. Порывы ветра будут достигать 5-10 м/с.