Теплая погода и кратковременные дожди ожидаются в Московском регионе на выходных

В предстоящие выходные в Москве и Подмосковье ожидаются кратковременные дожди с грозой и теплая погода. Порывы ветра не превысят 10 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

В пятницу ожидается переменная облачность. Днем в столице местами кратковременный дождь с грозой, температура воздуха составит плюс 28 — плюс 30 градусов, в Подмосковье — от плюс 26 до 31 градуса. Ночью в мегаполисе столбики термометра опустятся до плюс 16 — плюс 20 градусов, области — плс 11 — плюс 16. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с.

В субботу днем местами прогнозируют кратковременный дождь с грозой, в мегаполисе воздух прогреется до плюс 27 — плюс 29 градусов, в области — плюс 24 — плюс 29 градусов. В ночное время в Москве столбики термометра понизятся до плюс 17 — 21 градуса, в Подмосковье — плюс 12 — плюс 17. Порывы ветра будут достигать 5-10 м/с.

В воскресенье в Московском региона местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Дневная погода в столице составит плюс 27 — плюс 29 градусов, в области — от 25 до 30 градусов тепла. В ночное время в мегаполисе столбики термометра опустятся до плюс 16 — плюс 20 градусов, в области — до плюс 11 — плюс 16 градусов.

Ранее москвичам пообещали дождливый июнь и жаркий август. Во многих российских регионах прогнозируется аномально жаркий июль, однако жителей столицы ждут умеренные температуры.