сегодня в 07:06

Теплая погода без осадков ожидается в Московском регионе 30 марта

30 марта в Московском регионе воздух прогреется до плюс 16 — плюс 18 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Ожидается переменная облачность. Осадков не прогнозируется.

Ветер будет дуть северо-восточный. Его скорость составит 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление — 746 мм рт. ст.

Предстоящей ночью похолодает до плюс 3 — плюс 5 градусов. Будет преимущественно без осадков.

Накануне температура воздуха в Москве достигла показателей мая. Столбики термометров в столице впервые в этом году преодолели 15-градусную отметку.

