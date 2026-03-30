Теплая погода без осадков ожидается в Московском регионе 30 марта
30 марта в Московском регионе воздух прогреется до плюс 16 — плюс 18 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Ожидается переменная облачность. Осадков не прогнозируется.
Ветер будет дуть северо-восточный. Его скорость составит 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление — 746 мм рт. ст.
Предстоящей ночью похолодает до плюс 3 — плюс 5 градусов. Будет преимущественно без осадков.
Накануне температура воздуха в Москве достигла показателей мая. Столбики термометров в столице впервые в этом году преодолели 15-градусную отметку.
