Теплая и ветреная погода будет в Москве и области в четверг

Днем 13 марта в Москве и области ожидается от 14 до 16 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

Осадков не будет. Ветер южный, от 5 до 10 метров в секунду.

Ночью в Московском регионе будет от 8 до 10 градусов тепла. Ожидается облачная погода и дождь. Ветер южный, от 6 до 11 метров в секунду. Возможны порывы до 17 м/с.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус раскрыл, почему в начале марта в центральной части РФ необычайно теплая погода. Если в Москве и области еще был снег, то тепло растрачивалось бы на таяние. Но его нет, поэтому эффективнее происходит прогрев воздуха и земли.