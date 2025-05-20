Теперь не скрыться: реестр злостных неплательщиков алиментов заработает в РФ

Реестр злостных неплательщиков алиментов заработает в России в этом году

Уже в этом году в России заработает общедоступный реестр злостных неплательщиков алиментов. Туда войдут данные о тех, кто уже привлекался к административной или уголовной ответственности либо находится в розыске, сообщает РИА Новости .

Первый заместитель министра юстиции РФ Евгений Забарчук напомнил, что закон о создании реестра был принят в мае прошлого года. Его разработали Минюст и ФСПП. Закон вступает в силу 25 мая, а сам реестр заработает в этом году.

«Сейчас мы работаем над тем, как дальше развивать реестр должников по алиментам», — заявил Забарчук.

Ранее стало известно, что злостным неплательщикам алиментов могут запретить посещать футбольные матчи и другие спортивные мероприятия.