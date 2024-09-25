«Теория Дарвина полный бред»: 39% россиян не верят, что произошли от обезьян

Опрос kp.ru: 57% россиян верят, что люди произошли от обезьяноподобных предков

Среди опрошенных россиян больше половины (57%) верят, что люди произошли от обезьяноподобных предков. В свою очередь, 39% респондентов убеждены в ином происхождении человека, свидетельствует опрос kp.ru среди более чем 6 000 своих читателей.

Так, подавляющее большинство участников исследования считает, что люди произошли от приматов. По их мнению, эту тему нужно оставить в российских учебниках, чтобы теорию эволюции изучали школьники.

«Происхождение от обезьяноподобных предков это вопрос не веры, а научных данных. Глупо отрицать истину», — полагает читатель.

Однако почти 40% опрошенных уверены, что не имеют никакого родства с обезьяноподобными и выразили недоверие теории эволюции.

«Теория Дарвина полный бред», — рассуждает один из россиян.

Вместе с тем 4% людей выбрали ответ «другое». Кому-то из респондентов вопрос показался тяжелым, другие же заявили, что дети должны проходить в школах все существующие научные теории.

В целом исследование показывает, что мнение представителей российского общества относительно происхождения человека разделилось. Тем не менее, преобладающее большинство респондентов все-таки выступает за сохранение теории эволюции Чарльза Дарвина как части школьной программы.

Ранее помощник председателя правительства, бывший мэр Грозного и экс-премьер Чечни Муслим Хучиев призвал исключить из школьной программы дарвиновскую теорию о происхождении человечества. Чеченский чиновник заявлял, что «все знают, что это ошибочная теория, она идет вразрез с религией».