Теннис и шахматы: Песков рассказал о хобби в свой день рождения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 17 октября празднует день рождения: ему исполняется 58 лет, в этот день он рассказал о своих хобби и поздравлениях от Владимира Путина, сообщает «ФедералПресс» .

По его словам, глава страны всегда ему звонит и вручает подарки лично. Среди основных увлечений Песков назвал горные лыжи, теннис, шахматы и бег. Еще одна страсть — это велоспорт: совершать заезды он старается в любое время года.

«У меня увлечение — велосипед. Зимой на тренажере, летом по горам на велосипеде, по трассам и так далее. Просто заболел этим видом спорта», — сказал Дмитрий Песков.

Одной из менее известных способностей пресс-секретаря президента является его увлечение хоккеем. Татьяна Навка, супруга Дмитрия Пескова, известная фигуристка и олимпийская чемпионка, отмечала, что ее муж уверенно держится на коньках и умело играет в хоккей, однако из-за насыщенного рабочего расписания он нечасто находит время для этого хобби.

Вдобавок к этому, для поддержания своего уровня владения иностранным языком, он систематически просматривает турецкие газеты в оригинальной версии.

