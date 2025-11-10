Температура в Петербурге в ноябре побила абсолютный рекорд 1967 года
Синоптик Александр Колесов заявил, что первая декада ноября стала самой теплой в истории Санкт-Петербурга, сообщает «Бриф24».
По его словам, средний температурный показатель превысил абсолютный рекорд 1967 года, зарегистрированный в Ленинграде, на впечатляющие 7,5 градуса.
«Сегодняшний день будет определять всю температурную картину первой декады. Но уже понятно, что средняя температура воздуха в Санкт-Петербурге, даже при условии прохладного дня, будет в районе +5 градусов, так что, скорее всего рекорд состоится. И первая декада ноября 2025 года будет самой теплой в Санкт-Петербурге за весь ряд наблюдений», — отметил Колесов.
Окончательное подтверждение данного факта станет возможным после завершения дня, заключил синоптик.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.