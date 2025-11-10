Температура в Петербурге в ноябре побила абсолютный рекорд 1967 года

По его словам, средний температурный показатель превысил абсолютный рекорд 1967 года, зарегистрированный в Ленинграде, на впечатляющие 7,5 градуса.

«Сегодняшний день будет определять всю температурную картину первой декады. Но уже понятно, что средняя температура воздуха в Санкт-Петербурге, даже при условии прохладного дня, будет в районе +5 градусов, так что, скорее всего рекорд состоится. И первая декада ноября 2025 года будет самой теплой в Санкт-Петербурге за весь ряд наблюдений», — отметил Колесов.

Окончательное подтверждение данного факта станет возможным после завершения дня, заключил синоптик.

