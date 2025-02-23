Температура в начале марта в Москве превысит норму на 1-2 градуса

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в начале марта в российской столице ожидается превышение температурной нормы на 1-2 градуса, сообщает ТАСС .

«В Москве начнется постепенное повышение температуры со следующей недели, сначала температура приблизится к норме, а затем, в самом начале марта, она уже будет выше нормы на 1-2 градуса», — сказал Вильфанд.

Он добавил, что в дневные часы второй половины следующей недели воздух в мегаполисе может прогреваться до плюс 2 градусов. Москвичи заметят такое резкое повышение температуры в течение недели.

Прошедшей ночью температура в Московском регионе опустилась почти до минус 20 градусов. В ночь на понедельник столбики термометров в регионе могут опуститься до минус 12 градусов.