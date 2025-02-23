Почти -20 градусов: ночью в Московском регионе было по-зимнему холодно

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Морозы почти до -20 градусов зафиксировали ночью в Московском регионе

Прошлой ночью в столичном регионе температура опустилась почти до минус 20 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале .

Он уточнил, что самой холодной точкой были Серебряные Пруды — там столбики термометров опустились до минус 19,5 градуса.

По словам синоптика, в Москве, на базовой метеостанции ВДНХ, температура была минус 10,9 градуса, на Балчуге — минус 6,3.

Предстоящей ночью температура в регионе может опуститься до минус 12 — минус 10 градусов, а днем будет минус 3 — минус 1.